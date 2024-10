Fatima, 70.000 persone vedono il miracolo del sole: tutti rimangono sconvolti (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 13 ottobre 1917 a Fatima pioveva senza tregua, ma l’intensa pioggia non impedì ai veggenti e a un numero impressionante di persone, di raggiungere il luogo dell’apparizione, la Cova da Iria. Lucia, Francesco e Giacinta arrivarono verso le undici e mezza, quando ancora la pioggia cadeva copiosa e in certi momenti addirittura torrenziale. Ad L'articolo Fatima, 70.000 persone vedono il miracolo del sole: tutti rimangono sconvolti proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Fatima, 70.000 persone vedono il miracolo del sole: tutti rimangono sconvolti Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 13 ottobre 1917 apioveva senza tregua, ma l’intensa pioggia non impedì ai veggenti e a un numero impressionante di, di raggiungere il luogo dell’apparizione, la Cova da Iria. Lucia, Francesco e Giacinta arrivarono verso le undici e mezza, quando ancora la pioggia cadeva copiosa e in certi momenti addirittura torrenziale. Ad L'articolo, 70.000ildelproviene da La Luce di Maria.

