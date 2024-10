Ilrestodelcarlino.it - Fano, è tempo di derby. Macerata al PalaAllende

(Di domenica 13 ottobre 2024) E’diper la Smartsystem Essence Hotelsche oggi alle 18 esordisce al Palas Allende affrontando la BancaFisiomed. Entrambe le squadre, neopromosse dalla serie A3, non hanno ottenuto punti nella prima giornata e pertanto la sfida si preannuncia vibrante e ad alta tensione agonistica: "E’ sempre un– afferma il libero virtussino Mattia Raffa –, ritroveremo peraltro gli ex Castellano e Ferri, ma soprattutto il nostro fantastico pubblico che anche a Ravenna non ha fatto mancare il proprio supporto. Partita sentita certamente, anche perché tutte e due le squadre vogliono fare punti". Baluardo della seconda linea virtussina, Mattia Raffa ha già archiviato Ravenna: "Non è andata come volevamo, ma abbiamo lottato e dato tutto".