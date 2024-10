Djokovic incorona Sinner: “Soffoca gli avversari come ho fatto io per anni. È troppo forte” (Di domenica 13 ottobre 2024) Novak Djokovic ha incoronato Jannik Sinner nella conferenza stampa andata in scena dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta dal fuoriclasse altoatesino in due set. Il fenomeno serbo ha speso parole al miele nei confronti del fuoriclasse altoatesino: “Ha migliorato enormemente il suo servizio. Penso che sia diventata una grande arma. È molto aggressivo dalla linea di fondo, appena ha una palla più corta prende l’iniziativa. È molto solido sia di dritto che di rovescio, non commette troppi errori e cerca di togliere tempo all’avversario”. Il 24 volte vincitore di tornei Slam ha ulteriormente elogiato l’azzurro, paragonandolo a se stesso: “È una cosa che mi ricorda me stesso nel corso della mia carriera, è quello che ho fatto io per tanti anni con costanza: giocare un tennis veloce, togliere tempo all’avversario, Soffocarlo in un certo senso. Oasport.it - Djokovic incorona Sinner: “Soffoca gli avversari come ho fatto io per anni. È troppo forte” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Novakhato Jnella conferenza stampa andata in scena dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta dal fuoriclasse altoatesino in due set. Il fenomeno serbo ha speso parole al miele nei confronti del fuoriclasse altoatesino: “Ha migliorato enormemente il suo servizio. Penso che sia diventata una grande arma. È molto aggressivo dalla linea di fondo, appena ha una palla più corta prende l’iniziativa. È molto solido sia di dritto che di rovescio, non commette troppi errori e cerca di togliere tempo all’o”. Il 24 volte vincitore di tornei Slam ha ulteriormente elogiato l’azzurro, paragonandolo a se stesso: “È una cosa che mi ricorda me stesso nel corso della mia carriera, è quello che hoio per tanticon costanza: giocare un tennis veloce, togliere tempo all’o,rlo in un certo senso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic : «Sinner mi ricorda me. Il centesimo titolo non è una questione di vita o di morte» - Il centesimo titolo non è una questione di vita o di morte» sembra essere il primo su ilNapolista. Sono felice di aver vinto l‘oro olimpico che era l’obiettivo per quest’anno. Questo è quello che ho fatto per tanti anni, giocare un tennis ad alto ritmo, cercando di togliere tempo, di soffocare in un certo senso gli avversari. (Ilnapolista.it)

Sinner diventa il sesto giocatore ad aver battuto Djokovic più di 2 volte di fila : la cerchia degli eletti - Il fuoriclasse altoatesino è entrato in un club riservato a pochissimi eletti, affiancando cinque eccellenze di questo sport, a ulteriore dimostrazione dell’enorme valore raggiunto dal 23enne italiano, che tra l’altro si è imposto in quattro degli ultimi cinque precedenti contro il balcanico (alle ATP Finals aveva vinto nel round robin, perdendo però l’atto conclusivo). (Oasport.it)

Djokovic designa Sinner come erede : “Il suo gioco ricorda il mio. È impressionante” - “Jannik Sinner mi ricorda me”. . È questo che vuoi, far sentire i tuoi avversari sempre sotto pressione per i tuoi colpi, la tua velocità, la tua presenza in campo. Chiarissimo, quindi, il paragone: È quello che ho fatto per tanti anni, giocare un tennis ad alto ritmo, cercando di togliere tempo, di soffocare in un certo senso gli avversari. (Ilfattoquotidiano.it)