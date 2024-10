Ddl enti locali, Giambona: "Su quote di genere nelle giunte comunali Schifani ascolti il PD" (Di domenica 13 ottobre 2024) “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamenti che saranno presentati in aula per il disegno di legge sulla riforma degli enti locali siciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento Cataniatoday.it - Ddl enti locali, Giambona: "Su quote di genere nelle giunte comunali Schifani ascolti il PD" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamche saranno presentati in aula per il disegno di legge sulla riforma deglisiciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento

