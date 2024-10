Dalla vasca ai vertici federali: "Sogno una medaglia alle Olimpiadi per uno dei nostri nuotatori" (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata una vittoria "molto" maceratese quella scaturita dalle elezioni che hanno indicato in Mauro Antonini la nuova guida del nuoto marchigiano. Classe 1969, di Montelupone, dal 2014 è al vertice del Centro Nuoto Macerata, la società che gestisce la piscina comunale di viale Don Bosco e si occupa anche della Filarmonica all’aperto (a giorni via ai lavori per nuove terrazze che amplieranno lo spazio verde e l’area relax intorno alla vasca). Antonini è stato votato presidente della Federazione Italiana Nuoto Marche dalle società natatorie della regione, subentrando a Fausto Aitelli. Il giusto riconoscimento per quanto fatto in Italia e pure fuori, dato che dal 2017 Antonini vanta una prestigiosa collaborazione con il Ministero dello sport francese per la prevenzione degli annegamenti e per l’alfabetizzazione acquatica. Ilrestodelcarlino.it - Dalla vasca ai vertici federali: "Sogno una medaglia alle Olimpiadi per uno dei nostri nuotatori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata una vittoria "molto" maceratese quella scaturita delezioni che hanno indicato in Mauro Antonini la nuova guida del nuoto marchigiano. Classe 1969, di Montelupone, dal 2014 è al vertice del Centro Nuoto Macerata, la società che gestisce la piscina comunale di viale Don Bosco e si occupa anche della Filarmonica all’aperto (a giorni via ai lavori per nuove terrazze che amplieranno lo spazio verde e l’area relax intorno alla). Antonini è stato votato presidente della Federazione Italiana Nuoto Marche dsocietà natatorie della regione, subentrando a Fausto Aitelli. Il giusto riconoscimento per quanto fatto in Italia e pure fuori, dato che dal 2017 Antonini vanta una prestigiosa collaborazione con il Ministero dello sport francese per la prevenzione degli annegamenti e per l’alfabetizzazione acquatica.

