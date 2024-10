Quotidiano.net - Conte, un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca, sarebbe grave

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Il Movimento ha posto un tema politico serissimo: il nostro modo di fare politica e di stare nelle istituzioni è incompatibile con quello di Matteo, che fa affari in giro per il mondo e almpo siede in Parlamento. Dopo 15 anni di attività politica, e un'esperienza di governo, il M5S continua a tenere alta l'asticella dell'etica pubblica: non siamo diventati una struttura di potere o di clientelismo, continuiamo a mettere al centro della nostra azione i bisogni di persone, famiglie e imprese". Così, in un'intervista a Qn, il leader del Movimento 5 stelle, Giusepperisponde ad una domanda sull'errore che imputa alla segretaria dem nel voler tenere le porte aperte - con il suo "niente veti" - a Matteo. Il leader Iv, tra l'altro, aveva fatto sapere - in estrema sintesi - di avere uncon