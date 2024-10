Ilrestodelcarlino.it - Cefa sul Crescentone. Un maxi-disegno contro guerra e fame nel mondo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un piatto che contiene una bomba. È questo il, firmato da Lorenzo Mattotti, realizzato in piazza Maggiore dalla onlusutilizzando centinaia di piatti (vuoti) per celebrare la giornata mondiale dell’alimentazione. L’obiettivo è accendere i riflettori sul legame tra. "Se fermiamo la, fermiamo la" è infatti lo slogan della manifestazione, a cui si è accompagnata l’iniziativa di solidarietà ’Riempi il piatto vuoto’. Si tratta di una colletta alimentare per aiutare le mense di Bologna e raccogliere fondi per combattere lanel. Grazie alle donazioni,riuscirà a portare avanti un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia, che punta a incrementare del 20% la produzione agricola. I beneficiari saranno 2.700 persone organizzate in 15 cooperative.