Infobetting.com - Bohemian Dublin-St. Patricks (lunedì 14 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Partita cruciale per la stagione del St., che vincendo quest’oggi in casa delpotrebbe a tutti gli effetti tornare in corsa per vincere la Premier League Irlandese. La squadra di Reynolds però viene dal pareggio sul campo del Derry City, in una gara in cui ha rischiato di fare lo sgambetto alla terza forza del torneo. Passati in InfoBetting: Scommesse Sportive e