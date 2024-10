Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: seconda vittoria in campionato per i biancorossi. L’Andrea Costa batte Ragusa. Klanjscek è ancora super

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) ANDREA81 VIRTUS61 UP ANDREAIMOLA: Fazzi 2, Pavani 2, Restelli 5, Benintendi, Toniato 9, Filippini 8,25, Chiappelli 12, Martini 4, Fea 4, Sanguinetti 10. All. Angori. VIRTUS: Erkmaa 9, Guastella, Piscetta, Bertocco 8, Simon 2, Gloria 6, Tumino, Vavoli 12, Gaetano 20, Ianelli 4. All. Recupido. Arbitri: Chiarugi e Rinaldi. Note: parziali 17-14; 37-29; 56-40. Tiri da due: 26/42; 19/47. Tiri da tre: 7/22; 2/21. Tiri liberi: 8/12; 17/22. Rimbalzi: 39-43.ritorna allacontro la Virtusdopo una gara non bellissima ma giocata con efficacia daiche faticano nei primi due quarti contro la formazione siciliana ma nel terzo quarto registrano le difficoltà e costruiscono il break decisivo. Grande protagonista il solitonella gara che ha visto il ritorno di Fazzi.