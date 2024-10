Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: RAOUL BOVA OSPITE D’ONORE. NEL 2018 LA RISSA CON LA LUCARELLI

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di domenica 13 ottobre 2024)con lesi prepara ad accoglierecome ballerino per una notte. L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Milly Carlucci. Un’altra ospitata a costo zero per il dance show del sabato sera. Il popolare attore promuoverà infatti Don Matteo, la storica serie che torna in onda giovedì 17 ottobre. Due giorni dopo l’interprete di don Massimo, il sacerdote che ha sostituito don Matteo, scenderà in pista. La precedente ospitata risale alin coppia con la moglie. Un tango con Rocio Munoz Morales si trasformò in un caos che tenne banco tra tv e giornali per settimane, non per il ballo ma per una polemica con Selvaggia. «Era fuori controllo – sostiene la– hanno dovuto trascinarlo via per la maglietta», titolava il Corriere a tutta pagina. Il tutto successe prima dell’esibizione.