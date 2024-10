Ascolti tv, testa a testa tra ‘Ballando con le stelle’ e ‘Tú sì que vales’ (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma di Rai1 ha ottenuto 3.419.000 per il 25,9% di share, 3.530.000 telespettatori e uno share del 25,7% per show di Canale 5 testa a testa negli Ascolti della prima serata di ieri, sabato 12 ottobre, fra 'Tú Sì Que Vales' su Canale 5, che è stato visto da 3.530.000 telespettatori, con uno share Sbircialanotizia.it - Ascolti tv, testa a testa tra ‘Ballando con le stelle’ e ‘Tú sì que vales’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma di Rai1 ha ottenuto 3.419.000 per il 25,9% di share, 3.530.000 telespettatori e uno share del 25,7% per show di Canale 5neglidella prima serata di ieri, sabato 12 ottobre, fra 'Tú Sì Que Vales' su Canale 5, che è stato visto da 3.530.000 telespettatori, con uno share

