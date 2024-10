Arrivano 2 milioni per le frane, il sindaco si toglie i sassolini dalle scarpe (Di domenica 13 ottobre 2024) Ben 2 milioni di euro dalla Regione e dalla Protezione Civile per spostare massi e ripristinare strade, ma anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il sindaco Luca Bolondi ha ricevuto una pioggia di denaro per far fronte alle impressionanti devastazioni che gli eventi climatici avversi hanno causato in primavera: forse non sufficienti, ma davvero una cifra importante in proporzione alla popolazione residente nel territorio matildico. Gli ultimi 540mila euro sono arrivati nei giorni scorsi, altri ne arriveranno. Lo confermano gli ingegneri dello staff del generarle Figliuolo che anche ieri battevano le strade comunali per computare danni ed estimi. Ilrestodelcarlino.it - Arrivano 2 milioni per le frane, il sindaco si toglie i sassolini dalle scarpe Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ben 2di euro dalla Regione e dalla Protezione Civile per spostare massi e ripristinare strade, ma anche perrsi qualche sassolino. IlLuca Bolondi ha ricevuto una pioggia di denaro per far fronte alle impressionanti devastazioni che gli eventi climatici avversi hanno causato in primavera: forse non sufficienti, ma davvero una cifra importante in proporzione alla popolazione residente nel territorio matildico. Gli ultimi 540mila euro sono arrivati nei giorni scorsi, altri ne arriveranno. Lo confermano gli ingegneri dello staff del generarle Figliuolo che anche ieri battevano le strade comunali per computare danni ed estimi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

San Siro - il sindaco Sala : “Vendere lo stadio per fare case low cost”. Un Piano da 250 milioni - Un obiettivo che è tra le priorità di Palazzo Marino da qui alla fine del secondo e ultimo mandato di Sala da primo cittadino: realizzare case in vendita e in affitto a costi accessibili per il ceto medio. L’operazione San Siro, dunque, potrebbe valere 200 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero i 50 milioni di euro che l’amministrazione ha fissato come base d’asta per cedere le quote ... (Ilgiorno.it)

Marradi conta i danni - sindaco : “Servono otto milioni per ripartire” -  Ringrazio la Protezione civile, le associazioni e i tanti volontari impegnati nel sostegno alla popolazione”.  Marradi conta i danni, sindaco: “Servono otto milioni per ripartire” (Foto Ufficio stampa Comune di Marradi)Un’ondata di maltempo che, fa il punto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, ha provocato un centinaio di frane, causando difficoltà alla viabilità e disagi alla popolazione. (Corrieretoscano.it)

Maltempo - Marradi : Faentina ancora chiusa. Il sindaco : “2 milioni per l’urgenza - 5-6 per ricostruire” - “Per gli interventi di somma urgenza serviranno oltre 2 milioni di euro, per la ricostruzione altri 5-6 milioni” afferma il sindaco Tommaso Triberti L'articolo Maltempo, Marradi: Faentina ancora chiusa. Il sindaco: “2 milioni per l’urgenza, 5-6 per ricostruire” proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)