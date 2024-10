Laprimapagina.it - Amo questa mia età

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Amomia età Di Vincenzo Calafiore 14 Ottobre 2024 Udine “ A volte guardando il cielo cerco il mio cielo, quello dello Stretto. E trovo la solitudine, lo spaesamento! Mi rendo conto di non essere ne Calabrese ne Friulano, ma semplicemente: uno! Che non vale niente! “ Vincenzo Calafiore Io Amomia età, anche se povera e meschina, la sento addosso come un vestito comodo anche se è sdrucito, e non solo. La vivo anche come un tempo che non è stato mai tempo, come mare che ho solcato spostandomi spudoratamente lungo le sue arterie senza passaporto né documento di riconoscimento; la mia vita, una volta conosciuta, l’ho cercata sempre come si cerca un amico, l’ho vissuta, la difendo e la vivo su quelle cime d’onde spumeggianti, a volte in maniera irrazionale nel suo andare e venire a volte senza una ragione precisa. L’amo.