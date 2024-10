Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 13 ottobre (Di domenica 13 ottobre 2024) Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 13 ottobre Amici 2024-2025 eliminati – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stata eliminata Alena. La cantante ha perso la sfida contro Chiamamifaro, artista che è entrata al suo posto. I concorrenti in gara Sono 16 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025, con i rispettivi professori. Tpi.it - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 13 ottobre 2024), chi è, 13– Chi ènel corso della puntata diin onda, domenica 13, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stata eliminata Alena. La cantante ha perso la sfida contro Chiamamifaro, artista che è entrata al suo posto. I concorrenti in gara Sono 16 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori.

