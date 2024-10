A rischio il dragaggio dei fondali : "Legge ad hoc per salvare il porto" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il problema di dragaggi e livellamenti del porto spezzino ha superato i confini del territorio ligure e ’promette’ di diventare tema di confronto sui tavoli romani. Ne sa qualcosa il vicemistro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, impegnato in queste ore in frenetiche telefonate sull’argomento. Viceministro, la società Scct ha lanciato un alert per il sistema crocieristico spezzino e minaccia di escludere il nostro scalo dalle sue rotte, qualora non si sciolgano in fretta le incognite che gravano sugli approdi al Garibaldi. Cosa poteva fare il ministero per evitare questa grana e cosa può fare adesso? "Il ministero non ha competenze dirette. In Regione Liguria abbiamo purtroppo una situazione di stallo che ha provocato ritardi nel rilascio dei permessi, sia per i dragaggi sia per i livellamenti". Si spieghi meglio. Lanazione.it - A rischio il dragaggio dei fondali : "Legge ad hoc per salvare il porto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il problema di dragaggi e livellamenti delspezzino ha superato i confini del territorio ligure e ’promette’ di diventare tema di confronto sui tavoli romani. Ne sa qualcosa il vicemistro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, impegnato in queste ore in frenetiche telefonate sull’argomento. Viceministro, la società Scct ha lanciato un alert per il sistema crocieristico spezzino e minaccia di escludere il nostro scalo dalle sue rotte, qualora non si sciolgano in fretta le incognite che gravano sugli approdi al Garibaldi. Cosa poteva fare il ministero per evitare questa grana e cosa può fare adesso? "Il ministero non ha competenze dirette. In Regione Liguria abbiamo purtroppo una situazione di stallo che ha provocato ritardi nel rilascio dei permessi, sia per i dragaggi sia per i livellamenti". Si spieghi meglio.

