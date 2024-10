WWE: The Rock motiva la squadra di football dell’Apalachee High dopo la tragica sparatoria a scuola (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche se al momento The Rock potrebbe interpretare un ruolo da heel in WWE, la capacità di Dwayne Johnson di ispirare e motivare al di fuori del ring non è affatto diminuita. Lo ha dimostrato di recente con un video diventato virale in cui parlava a un gruppo molto speciale di giovani uomini che hanno passato momenti molto pesanti quest’anno. The Rock ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra le sue abilità di discorso pre-partita, mentre parlava alla squadra di football dell’Apalachee High. Era lì per supportare questa squadra che ha vissuto una tragedia nella loro scuola a settembre. The Rock motiva la squadra di football dell’Apalachee High dopo la tragedia con un discorso indimenticabile La didascalia che “The Final Boss” ha fornito spiegava quanto fosse un onore per lui parlare a questi giovani giocatori di football. Zonawrestling.net - WWE: The Rock motiva la squadra di football dell’Apalachee High dopo la tragica sparatoria a scuola Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche se al momento Thepotrebbe interpretare un ruolo da heel in WWE, la capacità di Dwayne Johnson di ispirare ere al di fuori del ring non è affatto diminuita. Lo ha dimostrato di recente con un video diventato virale in cui parlava a un gruppo molto speciale di giovani uomini che hanno passato momenti molto pesanti quest’anno. Theha pubblicato su Instagram un video in cui mostra le sue abilità di discorso pre-partita, mentre parlava alladi. Era lì per supportare questache ha vissuto una tragedia nella loroa settembre. Theladila tragedia con un discorso indimenticabile La didascalia che “The Final Boss” ha fornito spiegava quanto fosse un onore per lui parlare a questi giovani giocatori di

