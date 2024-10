Will Ospreay difende il suo stile di wrestling: “Non si può dire a Picasso come dipingere” (Di sabato 12 ottobre 2024) La risposta di Ospreay alle critiche sul suo stile in AEW Will Ospreay, star della AEW, sta rispondendo alle critiche di coloro che ritengono che ai suoi match manchi qualcosa di comune nel wrestling professionistico. Durante un segmento di promo sul ring a AEW Dynamite questa settimana, Ospreay si è definito il miglior wrestler al mondo, dimostrando una grande fiducia in se stesso. Le critiche allo stile di Ospreay Nonostante Ospreay sia un atleta di grande talento, deve affrontare le critiche di chi ritiene che forse non “venda” le mosse abbastanza a lungo nei suoi match. Molti notano che spesso nei suoi incontri, quando qualcuno esegue una mossa, l’avversario non la “vende” affatto e risponde immediatamente con un’altra mossa. Zonawrestling.net - Will Ospreay difende il suo stile di wrestling: “Non si può dire a Picasso come dipingere” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) La risposta dialle critiche sul suoin AEW, star della AEW, sta rispondendo alle critiche di coloro che ritengono che ai suoi match manchi qualcosa di comune nelprofessionistico. Durante un segmento di promo sul ring a AEW Dynamite questa settimana,si è definito il miglior wrestler al mondo, dimostrando una grande fiducia in se stesso. Le critiche allodiNonostantesia un atleta di grande talento, deve affrontare le critiche di chi ritiene che forse non “venda” le mosse abbastanza a lungo nei suoi match. Molti notano che spesso nei suoi incontri, quando qualcuno esegue una mossa, l’avversario non la “vende” affatto e risponde immediatamente con un’altra mossa.

