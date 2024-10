Quotidiano.net - Wfp, a Gaza nord non arrivano aiuti alimentari dal primo ottobre

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) "L'escalation di violenza neldista avendo un impatto disastroso sulla sicurezza alimentare. Nessun aiuto alimentare è arrivato neldal 1°", è il World Food Programme (Wfp), l'agenzia dell'Onu per la sicurezza alimentare., a lanciare l'ennesimo allarme sucon questo post sul suo profilo X, in cui aggiunge: "Non è chiaro per quanto dureranno le scorterimanenti del Wfp nel, già distribuite a rifugi e strutture sanitarie".