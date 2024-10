Ilfoglio.it - Viva gli ottimisti, che non temono il futuro. E viva il Foglio!

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Al direttore - Ottimo il robotaxi, con anche le robolicenze saremmo a posto.Giuseppe De Filippi Al direttore - E’ una bufala totale la notizia che la celebrazione del centenario Rai alla Camera dovesse essere condotta da Monica Maggioni e che io l’avrei sostituita come riparazione per l’omessa citazione di “Porta a Porta” alla serata Rai al Palazzo dei Congressi. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, mi ha proposto l’iniziativa il 4 gennaio scorso e gli uffici della Camera hanno perfezionato il programma nei mesi successivi. D’altra parte, essendomi perso soltanto i primi 32 dei 100 anni della radio e i primi 15 dei 70 anni della televisione, la proposta – lusinghiera e niente affatto dovuta – non era del tutto stravagante. Grazie e cordialità. Bruno Vespa Al direttore - Caro, non potrò partecipare all’ottava edizione della Festa dell’ottimismo.