Virtus Verona-Arzignano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Virtus Verona-Arzignano, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Sfida tra due formazioni dei bassifondi della classifica, con i veronesi padroni di casa al sedicesimo posto con 7 punti, reduci però dal successo nel derby contro il Caldiero Terme. Dall'altra parte i vicentini sono all'ultimo posto della graduatoria con soli 4 punti raccolti, e vengono da tre sconfitte consecutive. Virtus Verona-Arzignano: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di sabato 12 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

