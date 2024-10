Verso Milan-Udinese, Tammy Abraham paga per tutti… (Di sabato 12 ottobre 2024) Milan-Udinese, il brutto gesto dell’attaccante inglese Tammy Abraham a Firenze gli costa caro: ecco la punizione di Paulo Fonseca Il brutto gesto di Firenze costa caro a Tammy Abraham, che dovrebbe essere punito da mister Paulo Fonseca con la panchina nella gara contro l’Udinese a San Siro. L’attaccante inglese, infatti, aveva calciato e sbagliato il rigore al posto di Pulisic – designato da Fonseca per i tiri dal dischetto – mandando su tutte le furie il tecnico portoghese. Al rientro delle Nazionali, quindi, il Milan sarà impegnato contro l’Udinese e per l’occasione dovrebbe tornare dal primo minuto Noah Okafor, proprio al posto dell’inglese: obiettivo far vedere a Paulo Fonseca e ai tifosi del Milan di essere un giocatore all’altezza della maglia che indossa. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Tammy Abraham paga per tutti… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), il brutto gesto dell’attaccante inglesea Firenze gli costa caro: ecco la punizione di Paulo Fonseca Il brutto gesto di Firenze costa caro a, che dovrebbe essere punito da mister Paulo Fonseca con la panchina nella gara contro l’a San Siro. L’attaccante inglese, infatti, aveva calciato e sbagliato il rigore al posto di Pulisic – designato da Fonseca per i tiri dal dischetto – mandando su tutte le furie il tecnico portoghese. Al rientro delle Nazionali, quindi, ilsarà impegnato contro l’e per l’occasione dovrebbe tornare dal primo minuto Noah Okafor, proprio al posto dell’inglese: obiettivo far vedere a Paulo Fonseca e ai tifosi deldi essere un giocatore all’altezza della maglia che indossa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Tuttosport : Fikayo Tomori e Tammy Abraham rischiano l’addio. Il motivo - Il motivo LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, Abraham e Morata non bastano: servono i goal di Skov Olsen. Certo, le situazioni sono diverse: Tomori è un giocatore di grandissima qualità che da, però, qualche periodo sta vivendo delle grosse difficoltà in fase difensiva: è comunque un perno della difesa del Milan. (Dailymilan.it)

Verso Milan-Udinese - Paulo Fonseca cambia : Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. Il motivo - it) Verso Milan-Udines, Paulo Fonseca cambia: Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. In sostituzione dei due inglese, quindi, nel match contro l’Udinese dovrebbero esserci Noah Okafor e Strahinja Pavlovic, con il serbo che è stato messo un po’ ai margini in questa fase della sua nuova avventura con il Diavolo. (Dailymilan.it)

Abraham è già leader del Milan : Fonseca pazzo di Tammy - l’inglese guida l’attacco contro il Lecce - Penso che possa essere molto importante per noi”, ha detto Fonseca. Con questo entusiasmo contagioso in campo tutto diventa più facile: giocate, assist e gol. L’attaccante ha difetti (deve migliorare sotto porta), ma ha qualità caratteriali importanti: ha un’energia contagiosa, si diverte giocando a calcio e vive benissimo le pressioni. (Sportface.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada si tiene Tammy Abraham. La cifra - La prestazione dell’inglese con l’Inter è stata di grande sacrificio e da leader vero. Il suo atteggiamento in campo e fuori ha, poi, già fatto innamorare i tifosi, che vedono in Abraham il “milansimo”. Nessun problema, però, per Moncada. it) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada si tiene Tammy Abraham. (Dailymilan.it)