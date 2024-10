Tre dimissioni e aria di censura: Italo Bocchino non può parlare, ecco i "fascisti rossi" (Di sabato 12 ottobre 2024) «Giuli chiarisca in Parlamento le ragioni delle dimissioni di tre membri su quattro del comitato scientifico della Galleria Nazionale di Arte Moderna (Gnam) di Roma» tuona Irene Manzi, capogruppo Pd nella Commissione Cultura della Camera. Il ministro prende tempo: «È presto, ne riparliamo a tempo debito», replica. Giusto, meglio lasciare sbollire. Ci pensiamo noi a dare la risposta: perché i dimissionari sono tutti di sinistra, nominati nel 2021 con apposito decreto dal ministro della Cultura dem Dario Franceschini. Quindi o spontaneamente, o dopo ordine di scuderia, hanno inscenato una gazzarra politica che nulla ha a che fare con i loro compiti. La vicenda. Liberoquotidiano.it - Tre dimissioni e aria di censura: Italo Bocchino non può parlare, ecco i "fascisti rossi" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Giuli chiarisca in Parlamento le ragioni delledi tre membri su quattro del comitato scientifico della Galleria Nazionale di Arte Moderna (Gnam) di Roma» tuona Irene Manzi, capogruppo Pd nella Commissione Cultura della Camera. Il ministro prende tempo: «È presto, ne riparliamo a tempo debito», replica. Giusto, meglio lasciare sbollire. Ci pensiamo noi a dare la risposta: perché i dimissionari sono tutti di sinistra, nominati nel 2021 con apposito decreto dal ministro della Cultura dem Dario Franceschini. Quindi o spontaneamente, o dopo ordine di scuderia, hanno inscenato una gazzarra politica che nulla ha a che fare con i loro compiti. La vicenda.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santa Maria C. V. : dimissioni Assessore De Iasio - il comunicato del sindaco - “Ho appreso con vivo rammarico delle dimissioni dell’Assessore De Iasio, con la quale ho condiviso un percorso significativo fin dall’inizio della sua esperienza politico-amministrativa, prima da Consigliere comunale e poi da Assessore. V. Tempo di lettura: < 1 minutoEdda De Iasio non è più assessore: protocollate in Comune le dimissioni. (Anteprima24.it)

Precariato - Tridico (M5S) attacca il governo : “Indietro sui diritti sociali - pensa all’introduzione delle dimissioni in bianco” - "L'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'abuso di contratti a tempo determinato nel mondo della scuola, ma la priorità del governo sembra essere il ritorno delle cosiddette 'dimissioni in bianco'". L'articolo Precariato, Tridico (M5S) attacca il governo: “Indietro sui diritti sociali, pensa all’introduzione delle dimissioni in bianco” sembra essere il primo ... (Orizzontescuola.it)

Venaria - il PD chiede le dimissioni del sindaco Giulivi : "Non ha i numeri. I cittadini meritano stabilità" - . “Il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, non ha i numeri e si deve dimettere”. . La richiesta arriva dal Partito Democartico metropolitano e cittadino all’indomani – mercoledì 2 ottobre 2024 – di un consiglio comunale durante il quale il centrodestra non è stato in grado di garantire il numero legale. (Torinotoday.it)