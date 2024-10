Lanazione.it - Tomasi, il quasi candidato. «Prendere la Toscana? Governa chi ha osato»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – «Entro fine mese ci incontreremo a Firenze. Di persona». Parola di Alessandro. È quindi alle porte un conclave del centrodestra con all’ordine del giorno il «tema candidatura, il coordinamento del lavoro dei gruppi in Regione, l’affinamento di posizioni per renderle univoche». Magari sotto Halloween. Resta solo da capire se il sindaco di Pistoia preferirà il dolcetto da coordinatore toscano di FdI al pari dei due alleati di Forza Italia e Lega o calare l’asso con lo scherzetto daufficiale piuttosto che in pectore. Baroncini apre, Stella pressa, Petrucci chiude:, primarie sì o no? «Per correttezza preferisco nonposizione. La mia nomina a coordinatore è recente. Saranno sul tavolo dell’incontro, in modo laico e senza preclusioni. A noi interessa essere competitivi, non carrozzoni o campi larghi solo per vincere.