Forlitoday.it - Standing ovation per MonnaElisa, ma non supera il Bootcamp di X Factor: "Continuerò a portare avanti la mia arte"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Oramai quando si parla, o si scrive di Elisa Malpezzi insi inizia col dire “la giovane artista forlivese”, come se giovane fosse un aggettivo messo lì come per sottolineare un equilibrio tra età e esperienza, ma Elisa con tanta sicurezza e umiltà ha fatto scomparire questo