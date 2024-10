Formiche.net - Settimana sociale, dove erano i corpi sociali intermedi? L’analisi di Pedrizzi

(Di sabato 12 ottobre 2024) La cinquantesima edizione delle Settimanetenutasi a Trieste è ormai in archivio e come le ultime tenutesi precedentemente negli ultimi anni, pare non aver lasciato nel mondo cattolico un particolare segno, non essendo rilevabile alcuna strategia sul piano dell’impegno politico (quali rapporti sono stati allacciati con tutte le forze politiche presenti in parlamento),, (con quali soggetti sindacali, salvo la Cisl, si è aperta un’interlocuzione), economico (con quali rappresentanti di categoria sono stati fatti almeno degli approcci pur essendoci importanti uomini cattolici all’interno di Abi, l’associazione delle banche, di Ania, che raccoglie tutte le compagnie di assicurazioni, di Confindustria e di tutto l’arcipelago della categorie imprenditoriali. Eppure l’argomento scelto ne avrebbe potuto dare lo spunto e l’occasione.