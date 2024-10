Serie A femminile: oltre 30mila spettatori per Juventus-Roma all’Allianz Stadium (Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno più di 30mila gli spettatori per Juventus-Roma, gara del campionato di Serie A femminile 2024/25 che si giocherà domani all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai2 e Dazn; saranno 11 le telecamere impegnate nella produzione televisiva: tra queste anche la Robycam, che garantirà una prospettiva avveniristica dall’alto. Con Torino saranno collegati complessivamente 110 Paesi da tutto il mondo, grazie all’accordo con S&T Sports Group, che si occupa della distribuzione internazionale delle competizioni organizzate dalla Divisione Serie A femminile professionistica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno più digliper, gara del campionato di2024/25 che si giocherà domanidi Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai2 e Dazn; saranno 11 le telecamere impegnate nella produzione televisiva: tra queste anche la Robycam, che garantirà una prospettiva avveniristica dall’alto. Con Torino saranno collegati complessivamente 110 Paesi da tutto il mondo, grazie all’accordo con S&T Sports Group, che si occupa della distribuzione internazionale delle competizioni organizzate dalla Divisioneprofessionistica.

