SATELLITI è Il Nuovo Singolo degli ZAGREB

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il, disponibile da venerdì 11 ottobre 2024, anticipa l’uscita dell’EP “TERRA BRUCIATA” l’8 novembre e affronta il tema dei rapporti malati e violenti, ispirandosi a eventi di cronaca attuali. La canzone esprime il dilemma di legami ossessivi, invitando alla riflessione su chi si trova intrappolato in situazioni tossiche, domandandosi: “Se pensi che io sia un mostro, perché stai con me?”.Presentano “”, ilDa venerdì 11 ottobre 2024, glilanciano il loro” (Dischi Soviet), disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Questo brano anticipa l’uscita dell’EP “TERRA BRUCIATA”, fissata per l’8 novembre.