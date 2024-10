Thesocialpost.it - Ragazza cade da nave da crociera e annega: corpo recuperato con gli elicotteri

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una tragedia si è consumata nel Canale della Manica durante unaalle Isole del Canale, tra la Francia e il Regno Unito, quando una giovane di vent’anni è morta dopo essere caduta in mare. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte di sabato, quando gli allarmi delladaMSC Virtuosa hanno segnalato la presenza di una persona in mare sul lato sinistro dell’imbarcazione. Lasi trovava nei pressi delle rocce di Les Casquets, a ovest di Alderney, in un’area marittima caratterizzata da forti correnti. Secondo quanto riportato dalla BBC, laè stata recuperata in mare grazie all’intervento di un elicottero delle squadre di ricerca e soccorso francesi. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.