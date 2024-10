Ilrestodelcarlino.it - Racket a Bologna, Aemilia non è finita. “Patto di convivenza tra le mafie”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Noti locali della movida bolognese usati come ‘lavatrici’ per ripulire i soldi sporchi della criminalità organizzata. La maxi inchiesta della Guardia di finanza di, coordinata dalla Dda con il pm Flavio Lazzarini, ha portato a due arresti – quello di Omar Mohamed, imprenditore calabrese di 39 anni da tempo residente sotto le Torri e del suo principale “finanziatore”, il cinquantenne Massimo Nicotera, ritenuto vicino al clan camorristico ‘Veneruso Rea’ – e a indagare 16 persone, accusate a vario titolo di un’infinità di reati, dal riciclaggio all’usura. Capi, in alcuni casi, aggravati dal ‘metodo mafioso’: pare ci fossero anche legami con il clan Grande Aratri e i protagonisti di