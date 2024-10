Liberoquotidiano.it - "Preferisco che domini lui. A meno che...": ragazzini estremi da Mario Giordano

(Di sabato 12 ottobre 2024) La movida selvaggia dei giovani (e giovanissimi) italiani finisce sotto la lente di ingrandimento die dei suoi inviati. Nell'ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento del martedì sera di Rete 4, prosegue il focus sulle nuove generazioni. Sempre più fuori controllo. Annalisa Grandi conduce i telespettatori in un viaggio ad alto tasso di illegalità a Napoli, dove la notte è dominata dai violenti. Risse in strada, minacce, ragazzi e ragazze costretti a scappare. Armi in libertà . E gente che, impaurita, si barrica in casa e riprende scene da Far West al proprio balcone. «Stanno arrivando le pistole, guardali stanno facendo a botte, si stanno ammazzando. Chiamate la polizia, fate presto», urla un residente mentre il suo smartphone testimonia lo sfacelo pochi metri più in là , con la colluttazione tra bande.