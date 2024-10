Pacco con animale morto fuori caserma dei carabinieri: due denunce (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUno scatolone con dentro un ratto in stato di decomposizione e dei residui di croccantini per animali è stato rinvenuto dai carabinieri forestali a Marigliano (Napoli), adagiato all’esterno della sede che ospiterà il Nucleo nelle prossime settimane, con le insegne dei carabinieri già visibili. Un episodio che ha avuto risalto anche sui social. I militari, pensando ad un atto intimidatorio, hanno adottato immediatamente le misure di sicurezza più elevate ed una vigilanza assidua del sito. Dalle immagini acquisite dalle telecamere site nelle vicinanze della caserma, è emerso poi che erano state due persone a porre il Pacco all’esterno della caserma; dai codici di spedizione presenti sul Pacco i militari sono riusciti a risalire alle generalità dell’individuo a cui era destinato, ovvero un uomo residente nella zona della stazione. Anteprima24.it - Pacco con animale morto fuori caserma dei carabinieri: due denunce Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUno scatolone con dentro un ratto in stato di decomposizione e dei residui di croccantini per animali è stato rinvenuto daiforestali a Marigliano (Napoli), adagiato all’esterno della sede che ospiterà il Nucleo nelle prossime settimane, con le insegne deigià visibili. Un episodio che ha avuto risalto anche sui social. I militari, pensando ad un atto intimidatorio, hanno adottato immediatamente le misure di sicurezza più elevate ed una vigilanza assidua del sito. Dalle immagini acquisite dalle telecamere site nelle vicinanze della, è emerso poi che erano state due persone a porre ilall’esterno della; dai codici di spedizione presenti suli militari sono riusciti a risalire alle generalità dell’individuo a cui era destinato, ovvero un uomo residente nella zona della stazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorpreso con quasi mezzo chilo di droga e uno scooter rubato nel garage : arrestato dai carabinieri a Montesilvano - Nell'ambito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, un giovane di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. Durante un controllo antidroga eseguito il 9 ottobre in un garage, i carabinieri hanno trovato il giovane uomo in... (Ilpescara.it)

Arrestato ricercato dal luglio scorso : sorpreso dai carabinieri all'esterno di un negozio - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno arrestato a Marano C.G., 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tre anni e poco più di... (Napolitoday.it)

Arrestato latitante dai Carabinieri - deve scontare oltre tre anni di reclusione - A finire in manette Ciro Granillo, 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Il 33enne dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale cui era sottoposto e che prevedeva l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli. I militari hanno sorpreso Granillo all’esterno di un esercizio commerciale di via Marano Pianura. (Primacampania.it)

Civitavecchia. Aveva un chilo e mezzo di hashish nascosto nel forno. 59enne arrestato dai Carabinieri - . 59enne arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. L'articolo Civitavecchia. Cronache Cittadine CIVITAVECCHIA – Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. Aveva un chilo e mezzo di hashish nascosto nel forno. (Cronachecittadine.it)