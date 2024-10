Odiano l’Islam e non vogliono dare soldi “ai terroni”. È la nuova (e sempre uguale) Lega che sfila a Pontida (Di sabato 12 ottobre 2024) A Pontida c'è chi ritiene che "togliere le ovaie alle donne che hanno abortito", possa essere una soluzione.Per il resto è il solito popolo di sempre, che applaude gli ospiti Viktor Orban e Bolsonaro senza neanche conoscere quello che hanno detto. E quando lo scoprono, spesso concordano. Fanpage.it - Odiano l’Islam e non vogliono dare soldi “ai terroni”. È la nuova (e sempre uguale) Lega che sfila a Pontida Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ac'è chi ritiene che "togliere le ovaie alle donne che hanno abortito", possa essere una soluzione.Per il resto è il solito popolo di, che applaude gli ospiti Viktor Orban e Bolsonaro senza neanche conoscere quello che hanno detto. E quando lo scoprono, spesso concordano.

