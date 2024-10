Nuovo sindacato carabinieri in visita alla stazione Resuttana Colli (Di sabato 12 ottobre 2024) I dirigenti nazionali e regionali di Nsc Toni Megna, Igor Tullio, Giuseppe Fragano e Luca Valentini hanno incontrato i carabinieri della stazione di Palermo Resuttana Colli, distintisi negli interventi in occasione degli incendi del 25 luglio 2023. Ad accogliere la delegazione sindacale sono Palermotoday.it - Nuovo sindacato carabinieri in visita alla stazione Resuttana Colli Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I dirigenti nazionali e regionali di Nsc Toni Megna, Igor Tullio, Giuseppe Fragano e Luca Valentini hanno incontrato idelladi Palermo, distintisi negli interventi in occasione degli incendi del 25 luglio 2023. Ad accogliere la delegazione sindacale sono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensionamenti - il saluto del sindaco al comandante della stazione dei carabinieri di Jesi Pasquale Matani - JESI - Saluti di commiato per il raggiungimento della meritata pensione questa mattina in Comune dove il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha ricevuto il maresciallo Pasquale Matani, comandante la Stazione dei Carabinieri di Jesi e il Brigadiere Capo Carmelo Di Pasquale responsabile della centrale... (Anconatoday.it)

Saronno - rapina in stazione con spray urticante - straniero arrestato dai carabinieri - Saronno, due agenti fuori servizio tentano di bloccare il malvivente che usa spray urticante Nuovo episodio di microcriminalità questo pomeriggio nei pressi della stazione [. Un tentativo di borseggio in stazione a Saronno, finisce con lo spray urticante contro due agenti fuori servizio intervenuti in soccorso e l’arresto del malvivente da parte dei carabinieri della radiomobile. (Ilnotiziario.net)

Roma - caos alla stazione Ostiense : il mistero della biglietteria lo risolvono i carabinieri - it/utility/canali-di-vendita/biglietterie), come recita anche il grande cartello affisso sui vetri della biglietteria. ilfaroonline. Roma, 6 settembre – Le biglietterie Atac di regola dovrebbero essere aperte anche di domenica. Non sembra che la chiusura sia collegata alla manifestazione pro Palestina del giorno prima, più probabilmente a futuri lavori di cui, però, non è stata diffusa notizia. (Ilfaroonline.it)