Mo: Renzi, 'mondo brucia e Tajani va alle sagre, è indecente' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Credo che avere un ministro degli Esteri che ieri con la crisi dell'Unifil in Libano va a Chierasco in provincia di Cuneo a riunire il coordinamento di Forza Italia e oggi a inaugurare la Fiera del tartufo, sia un ministro degli Esteri moralmente indifendibile e politicamente incapace oltre che istituzionalmente indecente". Così Matteo Renzi alla scuola di formazione di Iv a Gaeta.

"Come l'aereo più pazzo del mondo". Renzi a valanga : con chi ce l'ha - Matteo Renzi contro il centrodestra. Quali sono i temi che allarmano gli italiani? Renzi ne snocciola qualcuno e poi paragona il centrodestra all'aereo più pazzo del mondo. E Tajani che litiga con Salvini che discute con Vannacci e la famiglia Meloni. Noi abbiamo un problema grande che si chiama stipendi, salari, ceto medio. (Iltempo.it)