Mike Leigh progetta di girare il prossimo film nel 2025

Dopo il suo ultimo film del 2024, Hard Truths, il regista Mike Leigh sta già pensando al suo prossimo titolo. L'ottuagenario Mike Leigh non rallenta. L'acclamato regista britannico sta ottenendo ottimi risultati con il suo nuovo film Hard Truths, che ha recentemente debuttato al TIFF e che questa settimana sarà presentato al London film Festival. Stamattina Leigh ha partecipato a un panel di Deadline Contenders a Londra, durante il quale ha respinto ogni voce di pensionamento e ha confermato che ha intenzione di girare un altro film l'anno prossimo. "Stiamo pianificando di fare il prossimo film nel 2025. Stiamo raccogliendo i soldi adesso". Il sette volte candidato all'Oscar non si è espresso sul soggetto o sui creativi coinvolti nel progetto.

