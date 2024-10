LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Antonio Tiberi nel drappello al comando (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Altri attacchi dal plotone, non si è ancora placata la situazione. 12.00 200 chilometri all’arrivo. 11.59 Al contrattacco Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 11.58 Fuggitivi che vanno verso lo scollinamento sul Selvino, UAE Emirates che tiene gli attaccanti a 40” di ritardo. 11.57 Sono rimasti dodici corridori al comando della corsa. 11.54 È proprio il laziale a dar manforte al tentativo ora. Circa 25” di vantaggio sul gruppo. 11.52 Tanti corridori adesso a formare il drappello al comando, anche Tiberi e Daniel Martinez sono riusciti a rientrare. La UAE Emirates dietro a gestire. 11.50 Si muove anche Antonio Tiberi! 11.49 UAE Emirates attivissima in testa al gruppo a provare a tamponare la situazione. 11.48 Prima ora a velocità devastanti: oltre i 46 km/h nonostante la prima salita di giornata. 11. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Antonio Tiberi nel drappello al comando Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 Altri attacchi dal plotone, non si è ancora placata la situazione. 12.00 200 chilometri all’arrivo. 11.59 Al contrattacco Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 11.58 Fuggitivi che vanno verso lo scollinamento sul Selvino, UAE Emirates che tiene gli attaccanti a 40” di ritardo. 11.57 Sono rimasti dodici corridori aldella corsa. 11.54 È proprio il laziale a dar manforte al tentativo ora. Circa 25” di vantaggio sul gruppo. 11.52 Tanti corridori adesso a formare ilal, anchee Daniel Martinez sono riusciti a rientrare. La UAE Emirates dietro a gestire. 11.50 Si muove anche! 11.49 UAE Emirates attivissima in testa al gruppo a provare a tamponare la situazione. 11.48 Prima ora a velocità devastanti: oltre i 46 km/h nonostante la prima salita di giornata. 11.

