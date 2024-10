"La vittoria all’esordio ci ha alzato l’autostima" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Dovremo essere sempre concentrate e spingere al massimo". La siciliana Sara Caruso, centrale della Cbf Balducci classe 2001, pensa al match di domani alle 17 quando Mondovì sarà di scena al Banca Macerata Forum per la seconda giornata dell’A2 di volley femminile. "Le piemontesi – aggiunge – costituiscono un bella formazione con tante novità. Dovremo essere brave a non commettere errori e ad andare mirate sui loro punti deboli". all’esordio le maceratesi hanno vinto 3-0 a Cremona contro Casalmaggiore, mentre le piemontesi sono state battute dalla quotata Brescia. "Il nostro risultato ci ha un po’ alzato l’autostima, facendoci capire di avere le carte in regola per fare bene. Ilrestodelcarlino.it - "La vittoria all’esordio ci ha alzato l’autostima" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Dovremo essere sempre concentrate e spingere al massimo". La siciliana Sara Caruso, centrale della Cbf Balducci classe 2001, pensa al match di domani alle 17 quando Mondovì sarà di scena al Banca Macerata Forum per la seconda giornata dell’A2 di volley femminile. "Le piemontesi – aggiunge – costituiscono un bella formazione con tante novità. Dovremo essere brave a non commettere errori e ad andare mirate sui loro punti deboli".le maceratesi hanno vinto 3-0 a Cremona contro Casalmaggiore, mentre le piemontesi sono state battute dalla quotata Brescia. "Il nostro risultato ci ha un po’, facendoci capire di avere le carte in regola per fare bene.

