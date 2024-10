La Regione finanzia le comunità energetiche stanziando 15 milioni di euro (Di sabato 12 ottobre 2024) La Regione Siciliana punta con decisione sullo sviluppo dell’energia rinnovabile. La giunta Schifani ha approvato una rimodulazione finanziaria del Pr Fesr 2021/27 che trasferisce complessivamente circa 15,6 milioni di euro sulle misure volte a sostenere la nascita di nuove comunità energetiche Cataniatoday.it - La Regione finanzia le comunità energetiche stanziando 15 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LaSiciliana punta con decisione sullo sviluppo dell’energia rinnovabile. La giunta Schifani ha approvato una rimodulazioneria del Pr Fesr 2021/27 che trasferisce complessivamente circa 15,6disulle misure volte a sostenere la nascita di nuove

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi autobus per il trasporto pubblico in Campania : la Regione stanzia ulteriori 55 milioni di euro - La Giunta della Regione Campania ha approvato la riprogrammazione di ulteriori risorse destinate all'acquisto di nuovi autobus per il trasporto pubblico locale. L’investimento è pari a 55 milioni di euro. . . Il finanziamento è parte del piano volto a rinnovare e potenziare il parco mezzi, al fine di. (Salernotoday.it)

Lotta alla povertà - la Regione stanzia 5 milioni di euro - Approvato anche il documento di programmazione per il 2024/2026 relativo alla dotazione da parte delle strutture sanitarie di «Apparecchiature e prestazioni di risonanza magnetica» con l’obiettivo di consentire l’aggiornamento e l’implementazione delle stesse. L’esecutivo ha poi approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. (Ildenaro.it)

Siccità - sostegno alle imprese - disabili e caro voli : la Regione vara una manovra da 350 milioni - "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing. . (Messinatoday.it)