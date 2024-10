La Juventus si gode Kalulu: per il Milan è un bel rimpianto di calciomercato (Di sabato 12 ottobre 2024) La Juventus si gode Pierre Kalulu, classe 2000, giunto dal Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta Pianetamilan.it - La Juventus si gode Kalulu: per il Milan è un bel rimpianto di calciomercato Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LasiPierre, classe 2000, giunto dalnel corso dell’ultima sessione estiva di. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Thiago Motta pareggia e Allegri GODE : ecco il PARERE del quotidiano sportivo - Ecco il punto di vista de La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport racconta di come Empoli Juventus sia motivo di godimento per Massimiliano Allegri. Ecco il parere del quotidiano sportivo sul secondo 0-0 di fila. La Juventus pareggia contro l’Empoli al Castellani con il risultato di 0-0. IL COMMENTO – «Se c’è uno che se […]. (Calcionews24.com)

"Si è sbloccato anche lui". Juventus : il gol che fa godere Thiago Motta | Video - com/vTKKnD3ZQo — Football Report (@FootballReprt) August 26, 2024 Una buona notizia soprattutto per il tecnico bianconero Thiago Motta. Ma Thiago Motta può affidarsi anche a campioni affermati come il numero Nove serbo Dusan Vlahovic. E deve ancora attendere l'approdo a Torino di Teun Koopmeiners. (Liberoquotidiano.it)

Porto, City e Barcellona si sfidano per un portiere - Estero, Diogo Costa, portiere classe 99', in questa stagione con la maglia del Porto ha collezionato in tutte le competizioni 13 presenze. Cresciuto nel settore giovanile della squadra portoghese, dal ... (calciostyle.it)

Juventus, assist per il sostituto di Bremer - Juventus, la ricerca del sostituto di Gleison Bremer continua. E ora arriva un “assist” dall’ex difensore Christian Panucci. Per la difesa della Juventus, il brasiliano Gleison Bremer è un elemento im ... (calciostyle.it)

Osimhen, la verità sul trasferimento alla Juventus: cosa succederà in estate - Victor Osimhen potrebbe davvero andare alla Juventus in estate? La verità sul possibile trasferimento e sulla clausola E’ stata la trattativa che ha tenuto banco per tutta l’estate in casa Napoli, tra ... (informazione.it)