La donna che spacciava cocaina a bordo della sua auto (Di sabato 12 ottobre 2024) Una donna è stata sorpresa a spacciare a bordo della sua vettura. È successo a Milano durante un servizio speciale di controllo disposto dal questore Bruno Megale e operato dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, della squadra mobile e di vari commissariati cittadini.Intorno alle due Milanotoday.it - La donna che spacciava cocaina a bordo della sua auto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unaè stata sorpresa a spacciare asua vettura. È successo a Milano durante un servizio speciale di controllo disposto dal questore Bruno Megale e operato dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale,squadra mobile e di vari commissariati cittadini.Intorno alle due

