La casa in affitto diventa un 'bordello': viavai sospetto e blitz della polizia (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro persone sono finite nei guai a Sestri Ponente al termine di un'accurata indagine svolta dal commissariato di polizia del quartiere. Gli investigatori hanno individuato una casa di appuntamenti ed è scattata la denuncia per un genovese di 66 anni, per locazione di un’abitazione a scopo di Genovatoday.it - La casa in affitto diventa un 'bordello': viavai sospetto e blitz della polizia Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro persone sono finite nei guai a Sestri Ponente al termine di un'accurata indagine svolta dal commissariato didel quartiere. Gli investigatori hanno individuato unadi appuntamenti ed è scattata la denuncia per un genovese di 66 anni, per locazione di un’abitazione a scopo di

