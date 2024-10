Kevin Costner non si ferma, reciterà in un nuovo film dopo il suo Horizon (Di sabato 12 ottobre 2024) In quello che sarà il suo primo lungometraggio dopo aver diretto la saga western Horizon da oltre 100 milioni di dollari, Kevin Costner sarà protagonista e co-sceneggiatore del thriller tropicale sul surf Headhunters, che segnerà il debutto alla regia del direttore della fotografia Steven Holleran. La Territory Pictures di Costner produrrà il film insieme a Scott Steindorff della Stone Village films. Costner interpreterà un espatriato americano fallito con un passato misterioso che finisce per vivere a Bali, Indonesia. Raduna un gruppo di surfisti guidati da un fotografo locale per trovare l’onda perfetta su un’isola inesplorata, che finisce per essere la dimora di un’antica tribù di cacciatori di teste che proteggono la loro terra a tutti i costi. La star di Station Eleven Daniel Zovatto è anche protagonista di Headhunters . Metropolitanmagazine.it - Kevin Costner non si ferma, reciterà in un nuovo film dopo il suo Horizon Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In quello che sarà il suo primo lungometraggioaver diretto la saga westernda oltre 100 milioni di dollari,sarà protagonista e co-sceneggiatore del thriller tropicale sul surf Headhunters, che segnerà il debutto alla regia del direttore della fotografia Steven Holleran. La Territory Pictures diprodurrà ilinsieme a Scott Steindorff della Stone Villages.interpreterà un espatriato americano fallito con un passato misterioso che finisce per vivere a Bali, Indonesia. Raduna un gruppo di surfisti guidati da un fotografo locale per trovare l’onda perfetta su un’isola inesplorata, che finisce per essere la dimora di un’antica tribù di cacciatori di teste che proteggono la loro terra a tutti i costi. La star di Station Eleven Daniel Zovatto è anche protagonista di Headhunters .

