Italia-Israele, Spalletti può cambiare: ballottaggio per uno dell’Inter! (Di sabato 12 ottobre 2024) Lunedì una nuova sfida di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti. In Italia-Israele un giocatore dell’Inter potrebbe non trovare la titolarità. Ecco di chi si tratta, insieme al punto sulla probabile formazione. NUOVO APPUNTAMENTO – Giovedì sera Italia-Belgio non ha sorriso del tutto alla squadra di Luciano Spalletti, uscita dall’Olimpico con un pareggio e un uomo in meno a causa dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Gli azzurri, però, hanno subito un’altra gara per potersi riscattare e provare a concretizzare attraverso un risultato quanto di buono hanno fatto nel primo round di Nations League. Lunedì sera, alle ore 20.45, è in programma a Udine Italia-Israele, dove non mancherà ovviamente la quota dell’Inter. Anche se da parte di Luciano Spalletti è atteso qualche cambio. Inter-news.it - Italia-Israele, Spalletti può cambiare: ballottaggio per uno dell’Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lunedì una nuova sfida di Nations League per gli azzurri di Luciano. Inun giocatorepotrebbe non trovare la titolarità. Ecco di chi si tratta, insieme al punto sulla probabile formazione. NUOVO APPUNTAMENTO – Giovedì sera-Belgio non ha sorriso del tutto alla squadra di Luciano, uscita dall’Olimpico con un pareggio e un uomo in meno a causa dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Gli azzurri, però, hanno subito un’altra gara per potersi riscattare e provare a concretizzare attraverso un risultato quanto di buono hanno fatto nel primo round di Nations League. Lunedì sera, alle ore 20.45, è in programma a Udine, dove non mancherà ovviamente la quota. Anche se da parte di Lucianoè atteso qualche cambio.

Italia-Israele - conferenza stampa con uno dell'Inter! Svelato il nome - Match importante per gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio. IMPEGNO – Lunedì l'Italia giocherà la seconda e ultima partita di questo mese di ottobre e lo farà contro Israele a Udine.

Nations League, Italia a bassa quota per ritrovare i tre punti: contro Israele i bookie puntano ancora su Retegui - ROMA – Addolcire l'amaro in bocca, trasformare i rimpianti in motivazioni e mantenere la vetta del girone. L'Italia, dopo il 2-2 contro il

