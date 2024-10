Incidente oggi a Ravenna: morta una donna e due feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) Ravenna, 12 ottobre 2024 – Scontro mortale nel pomeriggio a Glorie di Mezzano, lungo la Reale. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente. L'Incidente è avvenuto verso le 15. Una donna di 80 anni è morta sul colpo, feriti in maniera più lieve invece un uomo e una donna, che è stata trasportata all'ospedale di Ravenna. Sul posto i Vigili del fuoco, le ambulanze e la Polizia locale. Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi a Ravenna: morta una donna e due feriti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Scontrole nel pomeriggio a Glorie di Mezzano, lungo la Reale. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente. L'è avvenuto verso le 15. Unadi 80 anni èsul colpo,in maniera più lieve invece un uomo e una, che è stata trasportata all'ospedale di. Sul posto i Vigili del fuoco, le ambulanze e la Polizia locale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravissimo incidente mortale sulla Statale - deceduta una donna : Adriatica chiusa - . Un grave incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato (12 ottobre) sulla statale 16 Adriatica, dopo quello avvenuto in via Sant'Alberto. . Tutto è avvenuto a Glorie, al chilometro 138+300, all'incrocio tra la statale e via Folicaldi. Secondo le prime informazioni una donna, di 80 anni. (Ravennatoday.it)

Incidente nel Medio Friuli - una donna morta e un uomo in fin di vita - Una donna di 85 anni residente a Campoformido ha perso la vita in un incidente mortale che si è verificato la sera di venerdì a Mortegliano, in via Buiatti, verso le 20. Si è trattato di un violento scontro frontale tra due Fiat Panda: la vittima viaggiava verso Udine, mentre sull'altro mezzo –... (Udinetoday.it)

Anziana morta : è giallo. La donna trovata senza vita due mesi fa. Intervento dei Ris - La pensionata non dava notizie di sé da qualche giorno ed era stato dato l’allarme. Stranamente però, nonostante siano passati oltre due mesi dalla sua morte, i funerali non ci sono ancora stati. Come dire, insomma, che le indagini vanno avanti per fare completa luce su una vicenda che ha molto scosso la comunità locale. (Lanazione.it)