Ilfoglio.it - Il debito eterno contratto nei confronti degli ebrei e della loro storia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Se è vero che il culmine quantitativo e qualitativoviolenza politica nel Novecento è stato toccato durante i mesi in cui i nazisti tedeschi si avventarono sulle centinaia e centinaia di migliaia diche vivevano nell’Uanni Trenta, il paese contro cui il 22 giugno 1941 erano montate all’assalto 170 divisioni dell’esercito il più poderoso al mondo, ne viene che il libro di cui mi accingo a parlarvi (Il libro nero, prima edizione italiana, Mondadori 1999) e di cui io stesso non sapevo nulla fino a poco tempo fa è il libro da cui trabocca drammaticità più che in qualsiasi altro libro del secolo corso. Beninteso è all’U bolscevica che Hitler aveva dichiarato guerra, non a una fetta seppure ingentesua popolazione.