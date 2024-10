I Carabinieri partecipano ai festeggiamenti per il 92° compleanno della Signora Rita di Bibbiena (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – I Carabinieri partecipano ai festeggiamenti per il 92° compleanno della Signora Rita di Bibbiena Bibbiena. Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 08 a Soci, frazione di Bibbiena, in occasione del 92° compleanno della Signora Rita. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza dei Carabinieri Antonio e Cristian, che la Signora Rita ha voluto accanto a sé per i festeggiamenti. Il legame tra la Signora Rita e i due militari è nato durante i servizi di prossimità svolti a piedi nella frazione di Soci. Nel corso delle diverse pattuglie a piedi, infatti, i Carabinieri Antonio e Cristian si erano fermati a parlare con lei, instaurando un rapporto di fiducia e amicizia. Lanazione.it - I Carabinieri partecipano ai festeggiamenti per il 92° compleanno della Signora Rita di Bibbiena Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – Iaiper il 92°di. Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 08 a Soci, frazione di, in occasione del 92°. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza deiAntonio e Cristian, che laha voluto accanto a sé per i. Il legame tra lae i due militari è nato durante i servizi di prossimità svolti a piedi nella frazione di Soci. Nel corso delle diverse pattuglie a piedi, infatti, iAntonio e Cristian si erano fermati a parlare con lei, instaurando un rapporto di fiducia e amicizia.

