Formiche.net - Governo, bene su conti e politica estera. Ora un nuovo slancio. Parla Quagliariello

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il problema del dossieraggio “è sempre esistito” ma adesso “sta assumendo forme e proporzioni preoccupanti” per una serie di fattori. Non è una teoria del complotto, come qualche esponente dell’opposizione invoca per attaccare ildi centrodestra. Fra il “caso” Crosetto e le recenti notizie sull’accesso aicorrenti dei politici occorre seriamente “pensare a unsistema di garanzie non solo per la, ma per il sistema Paese”. A dirlo a Formiche.net è Gaetano, ex senatore e presidente della Fondazione Magna Carta. Come raggiungere l’obiettivo di dare al Paese maggiori garanzie in ordine alla protezione dei dati? È un naturale effetto generato dalla rivoluzione digitale che caratterizza l’attualità.