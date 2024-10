Giuseppe Barbieri, scomparso da Rovellasca: 3 giorni fa era in metropolitana a Milano (Di sabato 12 ottobre 2024) Giuseppe Barbieri è scomparso da Rovellasca, alle porte di Saronno, da 3 giorni. Chi lo ha visto? Parte il tam-tam di diverse ore sui social per trovarlo. Giuseppe Barbieri, scomparso da Rovellasca Manca da giovedì da Rovellasca Giuseppe Barbieri, di 51 anni. Alto 1.85 – 1.90, brizzolato, occhi azzurri, indossava una felpa grigia e Deo Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di sabato 12 ottobre 2024)da, alle porte di Saronno, da 3. Chi lo ha visto? Parte il tam-tam di diverse ore sui social per trovarlo.daManca da giovedì da, di 51 anni. Alto 1.85 – 1.90, brizzolato, occhi azzurri, indossava una felpa grigia e Deo

