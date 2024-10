Gita, cane eroe: salva il padrone 84enne caduto nel bosco (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) “Il vice sceriffo Wright stava pattugliando un’area boschiva rurale della contea di Stevens quando si è imbattuto in un cane seduto sulla carreggiata. Non erano visibili residenze nelle vicinanze. Wright ha cercato di portare il cane nel suo veicolo in modo da poter tentare di trovare il proprietario, ma il cane non è riuscito a salire nel suo veicolo”. Comincia così il racconto dell’ufficio dello sceriffo di Stevens County, nello Stato di Washington. Grazie a Gita, una cagnolina di 13 anni, è stato salvato un 84enne vittima di una caduta mentre passeggiava in un bosco. Una caduta rovinosa che gli aveva provocato la frattura del bacino, impedendogli, quindi, di chiedere aiuto poiché impossibilitato a rialzarsi. “Wright ha proceduto a controllare le residenze nell’area circostante nel raggio di un miglio e non è riuscito a trovare il proprietario. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) “Il vice sceriffo Wright stava pattugliando un’area boschiva rurale della contea di Stevens quando si è imbattuto in unseduto sulla carreggiata. Non erano visibili residenze nelle vicinanze. Wright ha cercato di portare ilnel suo veicolo in modo da poter tentare di trovare il proprietario, ma ilnon è riuscito a salire nel suo veicolo”. Comincia così il racconto dell’ufficio dello sceriffo di Stevens County, nello Stato di Washington. Grazie a, una cagnolina di 13 anni, è statoto unvittima di una caduta mentre passeggiava in un. Una caduta rovinosa che gli aveva provocato la frattura del bacino, impedendogli, quindi, di chiedere aiuto poiché impossibilitato a rialzarsi. “Wright ha proceduto a controllare le residenze nell’area circostante nel raggio di un miglio e non è riuscito a trovare il proprietario.

