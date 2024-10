GF, Enzo Paolo sbrocca contro Helena (VIDEO): “Non mi dici faccio io le coreografie, perchè non sei all’altezza di dire manco…” (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi nella casa del Grande Fratello durante una coreografia fatta da Enzo Paolo Turchi, quest’ultimo ha attaccato duramente Helena Prestes, reo secondo lui di mancanza di rispetto nei suoi riguardi. “Amore mio se tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene solo che da ridere e c’è una mancanza di rispetto. L'articolo GF, Enzo Paolo sbrocca contro Helena (VIDEO): “Non mi dici faccio io le coreografie, perchè non sei all’altezza di dire manco” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Helena sbotta contro LorEnzo e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi nella casa del Grande Fratello durante una coreografia fatta daTurchi, quest’ultimo ha attaccato duramentePrestes, reo secondo lui di mancanza di rispetto nei suoi riguardi. “Amore mio se tu miche vuoi fare lecon me, mi viene solo che da ridere e c’è una mancanza di rispetto. L'articolo GF,): “Non miio lenon seidimanco” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbottaLore piange (): “Tu mi hai già perso.

Ricordate quando si diceva che Carmen Russo avesse una storia con Stefano De Martino? C’entra la crisi con Enzo Paolo Turchi? - Cosa dirà adesso la nota ballerina?! . Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria”. twitter. Ovviamente, il noto coreografo non ha menzionato assolutamente Stefano De Martino che, chiaramente, sarebbe del tutto estraneo alla questione. com/aN7mWSbAkL — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024 Carmen Russo smentisce il flirt con Stefano De Martino Raggiunta dal settimanale ... (Donnapop.it)

“Dai - mi vergogno…”. Grande Fratello - Carmen Russo tira fuori cose intime con Enzo Paolo - Enzo Paolo Turchi, che invece è proprio un concorrente ufficiale di questa edizione, ha infatti avuto dei tentennamenti. Per non parlare di quello che è successo nelle ultime ore. Anche in puntata ad Alfonso Signorini ha manifestato un malessere: ha parlato di crisi con la moglie e del desiderio di uscire dalla casa. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? C’entra Clayton Norcross! - Ma ti dovrebbe inorgoglire invece”. La confidenza di Enzo Paolo Turchi a Luca Calvani L’attore non si limita ad ascoltare, provando poi a spegnere la rabbia del coreografo e a fare da paciere, anche a scanso di una possibile lite tra Enzo e Clayton Norcross: “Va beh, ma sai che lui fa il piacione dagli anni 90…”, dichiara infatti tra il serio e il faceto, Calvani. (Superguidatv.it)